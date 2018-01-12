Климкин раскритиковал заявления Польши о наплыве беженцев из Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал заявления Варшавы о массовом наплыве украинских беженцев «полной чушью». Об этом сообщает украинское телевидение.

По словам министра, есть точные данные о том, что в Польше находятся сотни тысяч украинцев. При этом за последние два года официально получили убежище 88 украинцев. Он отметил, что по этой причине некорректно говорить о больших количествах граждан Украины, массово пытающихся просить убежище или могут считаться беженцами.

В то же время Климкин отметил, что временно переехавшие в Польшу украинцы спасают местную экономику и вместе с этим помогают конкурентоспособности экономики Польши. Он отметил, что в некоторых случаях украинцам в Польше предлагают большую зарплату.