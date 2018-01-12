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Кражи, дебоши и домогательства: Блогер рассказал о поведении боевиков в больницах


Добавлено: 12 янв 2018 в 20:04, Категория: Украина

Боевики, которых 27 декабря обменяли на украинских пленных, устраивают в больницах оккупированного Донецка дебоши, похищают деньги и украшения у врачей и других пациентов, а также пристают к медсестрам.

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети написал: «С конца декабря более сотни из обмененных были помещены в областную клинику профзаболеваний — на» реабилитацию «. Минимум 70 особей там и сейчас. При этом много медработники ушли в отпуска, в немалом количестве даже «за свой счет».

За первый же неделю около десятка персонала клиники подверглись открытым грабежам (деньги, серьги, кольца), несколько человек — попытки изнасилования. А число краж из сумочек, тумбочек, одежды перевалило за полсотни случаев. Это при том, что о многих случаях ни пациенты, ни медработники даже не заявляют администрации. Без толку, только нарвутся на оскорбления типа «сами виноваты», «меньше болтайте».

Одним из бичей стало и регулярное пьянство. Были уже и несколько случаев поставок наркотиков. Со всеми вытекающими: дебош и сексуальные домогательства «.


Фото:
Кражи, дебоши и домогательства: Блогер рассказал о поведении боевиков в больницах


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Добавлено: 12 янв 2018 в 20:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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