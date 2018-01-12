«Кусайте локти»: Волочкова в бикини свежим шпагатом в странном месте взбудоражила Инстаграм

Российская балерина продолжает провоцировать подписчиков Инстаграм свежими фотографиями с Мальдив.

Волочкова, еще улетая на отдых, пообещала поклонникам показывать, как она проводит время. Свое обещание Анастасия сдержала – по нескольку раз в день на ее странице появляются свежие кадры. Эпатажная знаменитость уже появлялась в бикини и открытых платьях на пляже, в ванной, в кустах, чем вызывала шквал как положительных, так и отрицательных комментариев.

Без своих знаменитых снимков шпагата Настя, конечно же, обойтись не смогла. Ранее она продемонстрировала отличную растяжку на песке, а теперь оседлала аналогичным образом скутер.

При этом в подписи к фото Волочкова отметила – это самый лучший отдых, а мнение завистников для нее не имеет значения. Последние могут кудахтать, кусать локти и пятки, а она будет жить ярко и будоражить всех.

Очередное «выступление» Анастасии снова вызвало бурные обсуждения. Поклонники восхищаются ее выходками на активном отдыхе. Хейтеры призывают знаменитость успокоиться и не позорить себя и свою семью.

Многим подписчикам также не пришелся по душе и пост Волочковой. Они отметили, что в таком уничижительном тоне разговаривать с поклонниками просто нельзя.