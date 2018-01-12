Минфин США приготовил мощные санкции для окружения Путина

Власти США вскоре введут новые санкции против российских олигархов из окружения Путина.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил: «Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем».

При этом газета «Коммерсантъ» выяснила, что Администрация США готовится представить Конгрессу список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к президенту РФ Путину. Его фигурантами могут стать более 50 человек, а учитывая членов их семей — до 300.

По данным издания, попадание в черный список не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск этого.