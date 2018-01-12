Мужская сборная России по биатлону занимает четвертое место в Кубке наций

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону осталась на четвертом месте в Кубке наций после идущих в зачет рейтинга гонок на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В Рупольдинге состоялись две гонки, идущие в зачет Кубка наций, — индивидуальная и эстафета. В индивидуальной гонке три лучших результата среди россиян показали Алексей Волков (27-е место), Евгений Гараничев (43) и Матвей Елисеев (45). В эстафете россияне стали третьими.

В зачете Кубка наций мужская сборная России занимает четвертое место с 3385 очками. Первыми идут норвежцы (4046), вторыми – французы (3819), третьими - немцы (3747).

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.