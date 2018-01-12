Артиллерийские разведчики ВСУ в Луганской области провели учения.

Отмечается, что учебные задания артразведчиков было выдвинуться в «серую зону», чтобы выяснить, откуда противник открывает огонь. Так, разведчики действуют слаженно, однако, по легенде учений, одного из бойцов ранили. В связи с этим, отрабатывают эвакуацию раненого с поля боя.

Такие марш-броски артиллеристам приходится преодолевать не реже раза в неделю, чтобы не терять боевой формы. Бойцы отмечают: «Враг не дает нам отдыхать. Мы постоянно вынуждены быть в боевой готовности. Каждый боец должен заменить любого в своей команде».

Embedded video for «Мы в боевой готовности»: На Луганщине прошли учения разведчиков

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