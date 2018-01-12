На Донетчине произошло страшное убийство: появились фото

В поселке Мироновское Бахмутского района Донецкой области вчера в спальном районе возле многоэтажки был обнаружен труп 18-летнего парня, скончавшегося от более, чем 60 ножевых ранений.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщила, что подозреваемый в убийстве уже задержан: «Вечером потерпевший вышел на прогулку и встретился с компанией молодых парней. Среди них был и старый знакомый, с которым раньше они вместе совершали имущественные преступления и уже отбыли за них наказание. Общее распитие алкоголя, а дальше — словесная перепалка между 18-летними потерпевшим и подозреваемым. Первый нанес несколько ударов палкой оппоненту, тот в ответ достал нож. Сначала были всего два удара — раненому удалось убежать, но за несколько шагов до собственного дома, злоумышленник его догнал, чтобы завершить расправу»

Теперь, задержанному грозит до 15 лет лишение свободы.

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