На Украине отреагировали на предложение Владимира Путина по передаче кораблей из Крыма

Россия – Украина, последние новости – 12 января. В Киеве отреагировали на предложение главы российского государства Владимира Путина передать Украине оставленную в Крыму украинскую военную технику. С комментарием выступил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

По словам Воронченко, предложение российского лидера Владимира Путина требует тщательного изучения со всех сторон.

«Требуется очень тщательное изучение, чтобы мы не остались, как говорится, разменной картой», — Воронченко дал комментарий в эфире одного из украинских телеканалов, добавив, что за данным предложением, возможно, скрывается «некая игра» Москвы.