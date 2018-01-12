На Украине за георгиевскую ленту оштрафовали туристов из Белоруссии

Украинские СМИ пишут, что в Ивано-Франковской области оштрафовали четырех белорусских туристов с георгиевской лентой на авто.

Инцидент случился на горнолыжном курорте Буковель. Местные жители увидели на автомобиле туристов из Белоруссии георгиевскую ленту и попросили ее снять, а затем позвонили в полицию, а также вызвали ветеранов АТО и активистов. Местный депутат Андрей Марийчин говорит, что активисты прибыли на место раньше правоохранителей.

«Теперь белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать», — заявил украинский политик.

В результате суд оштрафовал граждан Белоруссии на сумму, равную около 80 долларам. Отмечается, что туристами из Белоруссии являлись одна женщина и трое мужчин.

На Украине с июня 2017 года запрещена георгиевская лента, которая считается пропагандой. За ее демонстрацию и ношение полагается штраф или административный арест.