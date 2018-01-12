На военный корабль США приземлились украинские боевые вертолеты

Морская авиация ВМС ВСУ в Черном море провела совместные тренировки с кораблем USS CARNEY (DDG 64) ВМС США.

Сообщается, что во ремя тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27ПЧ и Ка-27ПР в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля.

Кроме того, они провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой. Заместитель командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко отметил: «Отработка подобных совместных элементов — это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошей возможностью для получения дополнительных знаний и совершенствованию навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам».

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