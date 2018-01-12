Нам не нужны мигранты из «грязных дыр», — Трамп

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «грязных дыр».

Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

«Зачем нам все эти люди, приезжающие из грязных дыр», — приводит издание реакцию Трампа на предложение законодателей. Американский лидер выразил мнение, что США должны принимать мигрантов из таких стран, как Норвегия, с премьер-министром которой Эрной Сольберг Трамп встречался в среду.

Белый дом не стал отрицать, что Трамп сделал такое заявление.

«Некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа», — отметил представитель администрации президента США Радж Шах.

Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации.

В частности, накануне Верховный суд США разрешил Белому дому полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.