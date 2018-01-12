Не один Vodafone. В ОРДО с перебоями работает даже связь «Феникс»

На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены перебои в работе местного «мобильного оператора» «Феникс». Об этом пишут дончане в социальных сетях.

По их словам, эта связь тоже местами перестала работать, когда начались проблемы со связью от Vodafone.

«Уже лежит в Горловке. Со вчера еще. Дозвониться с десятого раза только», — пишут местные жители.

Подобные проблемы наблюдаются также и в оккупированном Донецке. По словам местных жителей, проблемы у «Феникса» возникли из-за повышенной нагрузки на него — все, кто мог воспользоваться своими сим-картами, пытаются звонить родным.

В то же время местные жители, лишившись единственной оптимальной связи, вынуждены покупать карты «Феникса», чтобы иметь хотя бы призрачную возможность дозвониться родным. «#Макеевка на центральной почте огромная очередь за пениксом», — пишут очевидцы.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

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