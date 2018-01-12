Основная часть молодежи на оккупированных территориях Донбасса настроена проукраински, при этом некоторые местные жители пытаются делать что-то в знак протеста против российской оккупации.

Житель оккупированного Луганска, ультрас футбольного клуба «Заря» Владислав Овчаренко, «приговоренный» боевиками к 17 годам лишения свободы отметил, что большая часть молодежи не признает оккупационной власти: «Кто-то пытается проукраинские листовки делать, кто-то — расклеивать… там очень много молодежи, и молодежь в основном проукраинская — и в Донецке, и в Луганске. Потому что мы, рожденные в 1991-м, 1992 годах, все в Украине родились, и у нас родина одна».

По его словам, те, кто удерживал его в заложниках, руководствуются, в основном, меркантильными мотивами:"Спрашивали, почему они за «ЛНР». Говорили, здесь зарплата больше, получается что, извините, где заднице тепло, там и хорошо. Когда ехали на обмен, нам один в балаклаве говорит: вы предали родину. А я себе и думаю: у меня мама украинка, отец украинец, все в семье украинцы, где же я успел предать родину?».

Embedded video for Освобожденный из плена «ЛДНР» ультрас: Молодежь ОРДЛО — проукраинская

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