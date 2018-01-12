Полиция, пытаясь устроить преступнику засаду, угодила в ловушку

Подозреваемый в убийстве, который был в розыске, устроил засаду полиции Департамента Шарлотт-Мекленбург в конце четверга, попав сотруднику полиции в ногу, после чего погиб от ответного огня.«Он заманил нас в засаду», - сказал журналистам начальник полиции Керр Путни (Kerr Putney).Судебные протоколы показывают, что подозреваемый, 23-летний Джонатан Беннетт (Jonathan Bennett), должен был предстать перед судом 7 февраля в связи с нарушениями пробации в 2017 году.Незадолго до 11 вечера сотрудники полиции поджидали на стоянке, когда Беннетт сядет в свою белую машину, сказал Путни. Пока группа из шести-восьми сотрудников ожидала подозреваемого, Беннет неожиданно открыл огонь, сообщают СМИ.Полиция сказала, что один из полицейских, чья личность еще не раскрыта, был доставлен в больницу с огнестрельной раной на ногу. Рана не представляет опасности для жизни. Известно лишь то, что сотрудник – женщина.Полицейские открыли огонь в ответ и критически ранили Беннетта. Он был доставлен в медицинский центр Каролины, где он был объявлен мертвым, сказал Путни.