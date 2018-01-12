«Полная неадекватность»: В РФ отреагировали на слова Гройсмана о Крыме

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возвращении аннексированного Крыма, заявил, что украинские власти в очередной раз «подтвердил свою полною неадекватность».

Напомним, ранее Гройсман в ответ на предложение президента России Владимира Путина вернуть военные корабли и авиатехнику из Крыма украинской стороне предложил российскому главе вернуть и Крым в состав Украины.

Клинцевич отметил: «Собственно, произошло то, что мы и ожидали: нынешняя украинская власть абсолютно не воспринимает нормальный человеческий язык».

При этом он подчеркнул, что дав подобный ответ на «позитивное предложение президента РФ, которое открывало реальные возможности для нормализации российско-украинских отношений в других сферах, киевский режим в очередной раз подтвердил свою полною неадекватность».

Также, Клинцевич добавил: «Мы совершенно справедливо жестко критикуем КНДР за пуски ракет. Но в смысле способности искать компромиссы, договариваться, видеть ситуацию в реальном свете Северная Корея даст сто очков вперед Киеву. Думаю, что президенту Украины Петру Порошенко не мешало бы съездить в Пхеньян, в гости к Ким Чен Ыну — поучиться».