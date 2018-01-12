Помощь в пути: Армия Сирии рвётся из Алеппо в Идлиб, чтобы захлопнуть «крышку котла» для «Аль-Каиды» (ВИДЕО, КАРТА)

Как сообщала «Русская Весна», сотни террористов с бронетехникой начали контрнаступление в провинции Идлиб. «Аль-Каида»* и ее союзники атаковали позиции САА в южном Идлибе.

Сирийские войска потеряли ряд деревень, но остановили наступление врага, а в это время большие силы САА и ливанского Сопротивления стремительно движутся из Алеппо навстречу своим сослуживцам к стратегической авиабазе Абу-Духур в Идлибе.

Медиа-крыло «Хезболлы» опубликовало видеоматериалы, показывающие продвижение сирийских проправительственных сил в юго-западной сельской местности провинции Алеппо на фоне общего бегства боевиков по всему региону.

В четверг Сирийская Армия и союзные полувоенные формирования, дислоцированные вдоль дороги Итрия — Ханассер в юго-западной провинции Алеппо, выдвинулись со своих позиций и начали наступление в направлении провинции Идлиб.

Из-за массового бегства террористических группировок из этого региона правительственные силы продвинулись через полдюжины городов без особых усилий, столкнувшись, по данным источников, с небольшим сопротивлением противника.

Кадры ниже показывают как бронетехника и автотранспорт САА и продвигаются через городки Хаварин, Рамлех, Расм Аль-Шех и Наварра на пути в провинцию Идлиб.

Наступление в юго-западном Алеппо идёт навстречу «Тиграм», наступающих на ключевую авиабазу и город Абу-Духур, что на юго-востоке провинции Идлиб.

Благодаря этому стремительному продвижению Сирийские войска находятся уже в 7 км от армейцев у Абу-Духур.

* Запрещенные в Российской Федерации террористические группировки