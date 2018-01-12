Предложение Путина Киеву о "боевой технике" оценил военный эксперт

Озвученная президентом РФ Владимиром Путиным инициатива по передаче Вооруженным силам Украины боевой техники, которую та оставила в Крыму, является очередным проявлением политического сарказма, который присущ российскому лидеру.Так считает военный эксперт Александр Жилин, поделившийся соответствующим мнением с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня"."Это яркое проявление тонкого сарказма Владимира Владимировича. Понятно, что возглавляемая украинским президентом Петром Порошенко хунта должна почувствовать себя униженной, если "государство-агрессор" добровольно передает Киеву военную технику, которую "самая сильная в Европе" украинская армия бросила в спешке. Путин как бы говорит: "Забирайте ваш металлолом, нам он не нужен!"", — отмечает военный эксперт.Кроме политического жеста, в предложении Путина есть и вполне прикладной смысл — с брошенной в Крыму украинской военной техникой необходимо что-то делать. Так как использовать ее по прямому назначению не представляется возможным из-за ее плохого состояния и устаревания, технику нужно утилизировать, что, само-собой, стоит денег. В общем, России действительно проще отдать эту технику Киеву.