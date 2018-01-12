Регина Тодоренко раскрыла подробности своей личной жизни

Регина Тодоренко в ноябре объявила об уходе из популярного трэвел-шоу «Орел и решка», в котором проработала четыре года. По ее словам, настал период для перезагрузки.

— У всего есть предел. По мнению ученых, менять сферу деятельности нужно раз в четыре года. Путешествовать, конечно, прекрасно, но формат именно этих поездок был мне уже не по душе. Такое бывает с каждым: просыпаться рано утром, преодолевать пробки, десять часов пахать в офисе становится в тягость, нужна перезагрузка. Пришло и мое время — надо отдохнуть, переформатировать свой «диск», произвести апгрейд знаний, — заявила Регина.

При этом «перезагрузила» Регина не только работу, но и личную жизнь.

«В конце минувшего лета мы с Никитой расстались. Сделали это по обоюдному согласию. В один прекрасный вечер сели на кухне и поговорили. Пришли к выводу, что пора перестать друг друга мучить, ведь отношения уже не приносят радости — химии больше нет. Когда двое любят, один должен с замиранием сердца ждать, а второй мчаться к нему что есть мочи,» — рассказала телеведущая.

Она также опровергла слухи о романе с Владом Топаловым. Регина сообщала, что после совместной работы в спектакле «Заложи жену в ломбард», они остались друзьями.