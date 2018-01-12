Ситуация на блокпостах: маленькая очередь КПВВ «Новотроицкое»

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 70/80;

«Марьинка» — 50/80;

«Новотроицкое» — 20/40;

«Гнутово» -40/60.

В общем за прошедшие сутки через КПВВ пересекли 36,5 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9360 человек и 1050 транспортных средств;

«Марьинка» — 8935 человек и 1515 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6465 человек и 1075 транспортных средств;

«Гнутово» — 4115 человек и 845 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7610 человек.