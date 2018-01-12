Skoda Kodiaq: тест-драйв FashionTime.ru

Как корабль назовешь, так он и поплывет. В случае с названием самого большого кроссовера Skoda не прогадала, дав модели имя – Kodiaq. Примечательно, что автомобиль полностью оправдывает свое название, которое происходит от породы медведей-кадьяков, живущих на Аляске.

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Как кадьяк считается одним из самых крупных медведей на земле, так и Kodiaq превосходит большинство своих конкурентов в размерах. Длина автомобиля – 4,7 метра, колесная база – около 2,8 метра. Кроссовер прилично выходит за границы класса компактных SUV. Даже невооруженным взглядом видно, что Кодиак длиннее своего одноплатформенника Volkswagen Tiguan.

С такими габаритами у машины, естественно, вместительный и просторный салон. Больше всех пространства у пассажиров второго ряда, хотя и на галерке (на третьем ряду) тоже достаточно комфортно.

При необходимости спинки сидений второго и третьего ряда можно сложить. При таком раскладе «медведь» сможет легко перевезти практически любой крупногабаритный груз. Доступ в багажный отсек достаточно удобный – задняя дверь раскрывается широко, ее высота составляет 74 сантиметра. Минимальный объем багажника кроссовера (в 5-местной версии) – 635 литров, а максимальный – 1 980 литров.



Кроме приличных размеров и просторного салона у Kodiaq есть еще много фирменных «фишек», которые делают эксплуатацию кроссовера в разы приятнее. Говоря «много» я совсем не утрирую, их аж 30, но все перечислять не буду, остановлюсь только на самых интересных.

Так вот, водитель и пассажиры могут отрегулировать под себя подголовники, также в автомобиле есть одеяла, зонтики в дверцах, скребок для льда в крышке топливного бака.

Также приятно удивил сенсорный дисплей – отклик на прикосновение достаточно быстрый. Кроме того здесь есть куча полезных функций, включая Area View, навигатор, MirrorLink с Apple CarPlay и Android Auto.

От внешности и разнообразных приятностей Kodiaq переходим к главному – сердцу «медведя», а оно у него в нашей комплектации, к слову сказать, самое что ни на есть пламенное. Двигатель самого рослого кроссовера в линейке Skoda известен поклонникам концерна VAG по Audi A4. У нас на тесте полноприводный автомобиль с двигателем 2.0 TSI 180 л.с. и DSG в топовой комплектации.



Двухлитровый турбированный мотор обеспечит бесшумный и плавный ход. «Робот» с двойным сцеплением переключает передачи практически незаметно. Ехать на таком кроссовере намного комфортнее, чем на версиях с 1,4-литровым мотором.

Kodiaq 2.0 TSI 4x4 весит около 1,8 тонн и способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 8 секунд, максимальная скорость в 207 км/ч. Кроме этого, у автомобиля приличный дорожный просвет – почти 20 см.

В городе Kodiaq чувствует себя не менее прекрасно, чем за его пределами. Здесь используем режимы DCC Normal и Comfort, которые позволяют автомобилю ехать достаточно уверенно, хотя немного и покачиваясь в поворотах. Но это и неплохо – сразу чувствуешь удовлетворение от управления большим тяжелым автомобилем. Кстати, экстренное торможение в городе доступно только на скорости до 34 км/ч.

Желающим оседлать одного из самых больших и мощных «медведей» нужно иметь при себе минимум 2 миллиона 349 тысяч рублей (Skoda Kodiaq 2.0), также придется прилично потратиться на «корм хищнику», благодаря своему весу и заложенной мощи автомобиль потребует приличных денег с хозяина на «еду».