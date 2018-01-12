СМИ: ЦСКА заплатил "Славену" за Бистровича 500 тысяч евро

Сумма трансфера хорватского футболиста Кристияна Бистровича из "Славена" в московский ЦСКА составила 500 тысяч евро, сообщает klikaj.hr.

ЦСКА объявил о переходе Бистровича в пятницу. 19-летний полузащитник подписал с армейским клубом контракт до лета 2022 года.

По информации хорватского издания, трансфер обошелся армейцам в 500 тысяч евро, при этом "Славен" получит 15% от суммы компенсации при переходе Бистровича из ЦСКА в другой клуб. Ранее, до завершения сделки, СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит за игрока 300 тысяч евро.

Бистрович в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей в чемпионате Хорватии за "Славен".