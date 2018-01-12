СМИ стало известно имя жены Олега Винника

Известный украинский певец Олег Винник скрывал правду о своей личной жизни, но впервые журналистам удалось рассекретить подробности его семейной тайны.

Возлюбленную певца зовут Таисия Сватко, она носит сценическое имя Таюне.

«Как холост, если они вместе сюда приезжают! Картошку выбирали, гуляли тут и здоровались», — сказали односельчане Винника

Она на год младше Олега Винника, ей 43 года.

В тоже время, односельчане жалуются, что Винник редко навещает свою 80-летнюю маму и не помогает семье финансово.

После выхода этого сюжета продюсер певца Александр Горбенко сказал, что журналисты оболгали Олега Винника и перекрутили все.