СМИ: В России могут повысить стоимость коньяка на треть

Минимальная розничная цена коньяка может вырасти на 34,8 процента. Такое повышение хочет предложить министерство сельского хозяйства РФ.

Глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев рассказал «Известиям», что Минсельхоз хочет предложить увеличение МРЦ коньяка с с 371 до 500 рублей за 0,5 литра. Предложение министерства будет направлено в Минфин, который устанавливает минимальные цены на алкоголь.

Газета отмечает, что установление минимальной цены позволяет бороться с фальсифицированной продукцией. По данным Росалкогольрегулирования, объем поддельного коньяка на рынке составляет около 40 процентов.