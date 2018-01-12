США подозревают «русских хакеров» в подготовке атак в период Олимпиады

Во время Олимпиады 2018 года возможны кибератаки со стороны «русских хакеров». Такое заявление сделал американская компания по кибербезопасности ThreatConnect.

В компании заявили, что хакеры из группировки Fancy Bears, которая якобы была создана в России, зарегистрировали в декабре 2017 года домены, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США USADA и Олимпийского совета Азии (OCASIA).

По мнению экспертов, это предпосылки к кибератакам против данных организаций.