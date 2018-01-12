Столкновений возле Рады в 2015 году: Судье объявили отвод

Судьи Подольского районного Киева Василий Бородия, который рассматривает дела о столкновениях возле здания ВР 31 августа 2015 года, объявлено отвод. Об этом объявил адвокат обвиняемого Сергей Митюрин.

Он аргументировал это тем, что Президент Украины в своих выступлениях неоднократно акцентировал на скорейшем рассмотрении дела и наказании исполнителей и заказчиков этого преступления, а следовательно, существует вероятность о давлении на суд и то, что суд не будет беспристрастным.

В свою очередь сторона обвинения обратила внимание суда, что адвокат Митюрин ранее не заявлял отводов судье, поэтому нет в этом злоупотребления, а следовательно, заявление подлежит рассмотрению.

«С учетом того, что сторона обвинения и сторона защиты настаивают на рассмотрении заявления, суд передает заявление на автораспределение для определения судьи, который его рассмотрит. О дате нового судебного заседания будет сообщено дополнительно», — сказал судья.