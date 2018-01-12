Страшный сон либерала: русские против ЛГБТ, абортов и измен

Российское общество и в первую очередь русский народ возвращаются к здравому смыслу и традиционному пониманию семейных ценностей. Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Левада-Центра", посвящённого "сфере сексуального и репродуктивного поведения".

Исследование было посвящено трём ключевым вопросам взаимоотношений людей в данной сфере: супружеской верности, отношению к абортам и нетрадиционным сексуальным связям. Неутешительные для либералов и западников результаты говорят о том, что из года в год российское общество всё сильнее укореняется в здоровых взглядах на данные вопросы. По сравнению с 1998 годом все показатели качественно изменились в сторону сохранения семьи и традиционных ценностей.

Запрос на крепкую и счастливую семью

Если в конце 90-х почти четверть респондентов открыто говорила о том, что в изменах нет ничего предосудительного, то к началу 2018 года эта цифра упала до 9%. При этом неодобрительно относятся к такому поведению в общей сложности 85% наших сограждан. Безусловно, это не говорит о том, что все эти люди однозначно не изменяют супругам, — мы знаем, что в России по-прежнему достаточно высокий уровень разводов, — но можно с уверенностью сказать, что моральная атмосфера в обществе меняется. Разврат если и существует, не считается чем-то допустимым. Несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные на пропаганду аморального образа жизни и сексуальной распущенности, граждане нашей страны остаются верными вековым семейным традициям.

88% процентов граждан России против ЛГБТ

То же самое справедливо и для пресловутых противоестественных отношений. В конце 1998 года терпимо к таким проявлениям относились 14% жителей нашей страны. За 20 лет эта цифра снизилась вдвое. Это при том, что в России появились профессиональные ресурсы, продвигающие ЛГБТ, например, телеканал "Дождь", портал "Медуза" и многие другие — имя им легион. Получается, все усилия гей-пропаганды оказались напрасны и, возможно, вызвали обратный эффект. По сравнению с концом девяностых число людей, осуждающих такого рода поведение, увеличилось до рекордных 88%.

Аборты становятся табу

Но самые серьёзные изменения отмечаются в отношении жителей России к абортам, в первую очередь по так называемым "социальным показаниям". Либералы могли быть довольны собой в 1998 году, тогда 64% граждан России считали, что можно убить ребёнка во чреве матери из-за недостатка денег. К началу 2018 года этот показатель снизился в 2,5 раза и находится на отметке 26%. Четверть — это тоже много, но тенденция налицо. Тут однозначно сыграла роль и просветительская деятельность Православной Церкви, и общественные инициативы вроде сбора более чем миллиона подписей за запрет абортов в России, и в целом духовное возрождение народа.

"Что они ни делают — не идут дела"

Нельзя не отметить тот факт, что данные результаты обнародовал откровенно прозападный и либеральный "Левада-Центр", который в 2016 году был признан иностранным агентом. В результате проверки было установлено, что организация получала деньги из США.

Иными словами, можно быть уверенными в том, что на деле цифры ещё более радужные (в хорошем смысле этого слова), и через несколько лет традиционные семейные ценности народов России будут закреплены на законодательном уровне. Как это, например, сделано в Венгрии.

В общем, либерально-западническое крыло российской элиты чувствует себя вольготно исключительно в экономике. На остальных фронтах они терпят поражение за поражением. Видно, как поётся в известной советской песне, "в понедельник их мама родила". А могла бы и аборт сделать...