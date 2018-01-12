Трамп пояснил свои слова о «грязных дырах»

Дональд Трамп отрицает, что использовал оскорбительные слова в адрес Гаити, Сальвадора и африканских стран.

Об этом президент США написал в Twitter.

«Слова, которые я использовал на совещании DACA, были жесткими, но те слова я не использовал. На самом деле жестким было сделанное предложение — большой шаг назад для DACA!», — написал Трамп.

(DACA — американская иммиграционная политика, которая позволила некоторым лицам въехать в страну как несовершеннолетним — прим.ред.).

В другом сообщении в Twitter Трамп заявил, что никогда не говорил ничего унизительного о гаитянах. Он также добавил, что на будущее следует записывать свои встречи.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, «вонючими дырами» (shithole).