Трамп: США не нужны мигранты из «стран-помоек»

Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «стран-помоек».

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что во время встречи группа законодателей предложила Трампу соглашение по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

На это Трамп ответил: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-помоек. Нам нужно больше людей из Норвегии».

В Белом доме не стали отрицать слова президента страны. Представитель администрации президента США Радж Шах заявил: «Некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа».