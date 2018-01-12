Ученые: войны несут угрозу популяциям диких животных

Новые исследования популяций крупных диких животных в Африке показали, что военные конфликты несут угрозу не только людям. Во время военных действий численность таких животных, как слоны, буйволы и зебры, резко сокращается, и их выживание напрямую зависит от усилий по их сохранению.В центре внимания ученых оказались исследования численности диких животных в Африке за период с 1946 по 2010 год. Статистика показала, что мирное время способствует сохранению крупных травоядных животных, но даже кратковременный военный конфликт может нанести непоправимый урон популяции. Примером пагубного воздействия на фауну может служить 15-летняя гражданская война в Мозамбике, следствием которой является уничтожение 90% дикой природы на территории национального парка.Однако по мнению Джошуа Даскина, докторанта-эколога, представляющего Йельский университет, далеко не все выглядит пессимистично. Усилия ученых и определенные стратегии, задействованные в национальном парке Горонгоса в Мозамбик, позволили достичь определенного положительного результата.Как считает Кейтлин Гейнор, кандидат наук из Департамента экологии, политики и управления Калифорнийского университета в Беркли, мы должны прилагать все усилия, чтобы сохранить и восстановить численность диких животных в послевоенное время.