Ученые выяснили, что велосипеды не вредят мужской потенции

Велоспорт становится все более популярным для передвижения, физических упражнений и отдыха, а его влияние на сексуальное здоровье получило большое внимание со стороны средств массовой информации, особенно в отношении эректильной функции.В новом докладе в журнале «The Journal of Urology» исследователи обнаружили, что, вопреки некоторым предыдущим исследованиям, что даже интенсивная езда на велосипеде, по-видимому, не оказывают отрицательного влияния на сексуальную и мочевую функцию мужчин.«Это самое большое сравнительное исследование на сегодняшний день, изучающее разные категории велосипедистов и их сексуальные и мочевые функции с использованием проверенных вопросников, - объяснил ведущий исследователь доктор Бенджамин Брейер (Benjamin Breyer) из отдела урологии Калифорнийского университета, Сан-Франциско. - Мы считаем, что результаты будут обнадеживающими для велосипедистов. Велоспорт полезен для сердечно-сосудистой системы. И оказывает незначительное влияние на суставы. Мы считаем, что преимущества для здоровья, которыми пользуются велосипедисты, которые соблюдают правила безопасности, будут очень полезны для здоровья».