Жители временно оккупированного Донецка призывают друг друга быть осторожнее при проезде пр. Павших коммунаров в районе бывшего городского управления ГАИ. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

После 10:00 сегодня, 12 января, на этом участке были замечены боевики с автоматами.

«А что сегодня такое? По Павших возле Горгаи два гаишника с автоматами по периметру», — написал местный житель.

Также есть сведения, что подобное оцепление стоит и на пр. Дзержинского возле бывшего Облгаи.

Дочнане призывают друг друга осторожно проезжать данные участки и по возможности вообще выбирать другие маршруты.