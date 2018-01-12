В Чехии рейсовый автобус попал в жуткое ДТП, есть жертвы и раненые

На окраине Праги рейсовый автобус сегодня столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево. В результате ДТП погибли три человека, а около 30 пассажиров, включая двух детей, получили ранения различной тяжести.

Представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова сообщила: «Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются».

Сейчас на месте происшествия задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, с необходимым для экстренной помощи медоборудованием. Движение в районе аварии временно прекращено.

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