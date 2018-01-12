В избирательном штабе Путина будут работать около 50 человек

Об этом рассказала сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева.

Она отметила, что около десяти человек войдут в аппарат, пишет РИА Новости.

Накануне сообщалось, что штаб Путина полностью сформируют за три-четыре дня. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак ранее сообщил, что пять позиций в аппарате избирательного штаба Путина займут представители ЕР.

Президентские выборы назначены на 18 марта, избирательная кампания официально началась в середине декабря. Путин заявил о намерениях участвовать в выборах как самовыдвиженец. Избирательный штаб Путина уже собрал порядка 408 тысяч подписей, превысив необходимый минимальный порог в 300 тысяч.