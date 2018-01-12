В Кремле сделали неожиданное заявление о Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о желании вернуть Украине военную технику с территории полуострова Крым.По словам Пескова, таким действием президент РФ намерен улучшить взаимоотношения с Украиной. Кроме того, в Кремле назвали предложение Путина "жестом доброй воли".Об этом Дмитрий Песков поведал общественности на сегодняшней пресс-конференции.В то же время в Кремле исполнили старую песню о главном. Дескать, Россия больше других стран заинтересована в выполнении так называемых Минских соглашений, а Владимир Путин якобы является едва ли не главным сторонником завершения процесса обмена удерживаемыми лицами.