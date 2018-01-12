В МИД Украины отреагировали на резонансное высказывание президента России

Министерство иностранных дел Украины занимается проработкой вопроса возможности возвращения военной техники из Крыма после соответствующего предложения президента России Владимира Путина. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь дипломатического ведомства Марьяна Беца.Впрочем, в МИД Украины заметили, что это весьма непростой вопрос, который включает в себя множество аспектов.Напомним, накануне в Кремле предложили вернуть Украине военную технику, которая по-прежнему находится на территории полуострова Крым. В пресс-службе президента РФ данное действие окрестили "жестом доброй воли" и попыткой наладить отношения между Украиной и Россией.