Сегодня вечером в российском городе Омске в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области поступила информация о хлопке газа в жилом многоквартирном жилом доме в Октябрьском округе, на ул. 5-ая Кордная.

По словам очевидцев, обрушились несколько балконов с фасада пятиэтажного здания, вылетели стекла во всем доме, а также треснула несущая стена. При этом из дома эвакуировали 20 человек. Их пока разместили в автобусах. По предварительным данным, при взрыве пострадали шесть человек. четверо из них дети.

Embedded video for В Омской пятиэтажке прогремел взрыв: пострадали шесть человек

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