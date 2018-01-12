В Сирии исламисты сбили российский беспилотник

В Сирии на северо-востоке провинции Хама исламистская группировка Нур-ад-дин Аз-Зенги сбила российский БПЛА, по предварительным данным «Форпост»

Международная группа расследователей со ссылкой на оппозиционное сирийское издание Medad Press опубликовала фотографии виден фрагмент крыла беспилотника, похожий на деталь российского «Форпоста». Приблизительная стоимость одного такого комплекса составляет 900 млн рублей (почти $ 16 млн).

Среди функциональных особенностей БПЛА «Форпост» отмечается, что наблюдение за позициями противника, возможность корректировки артиллерии и ведения обстрела в режиме реального времени.

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