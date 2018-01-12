В США кинокритики определились с лучшим фильмом 2017 года

Премия Critics' Choice в номинации «Лучший фильм» по итогам 2017 года досталась киноленте «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.

Конкуренцию «Форме воды» в основной номинации составляли ленты «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Леди Берд», «Прочь», «Темные времена», «Проект „Флорида“», «Любовь — болезнь» и «Секретное досье» режиссера Стивена Спилберга.

«Лучшим актером» стал Гари Олдман, воплотившему образ бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в ленте «Темные времена». Награды за лучшую женскую роль удостоилась Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучшим драматическим сериалом был назван «Рассказ служанки». В номинации «Лучший комедийный сериал» победу одержала «Удивительная миссис Мейзел». Лучшим мини-сериалом назван проект «Маленькая большая ложь», получивший в общей сложности четыре статуэтки.