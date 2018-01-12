В Украине за домашнее насилие усилили наказание

В Украине сегодня вступили в силу изменения в закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления.

Данный документ был опубликован в парламентской газете «Голос Украины». В тексте документа сказано: «Совершение преступления на почве половой принадлежности или в присутствии ребенка, равно как и противоправные действия против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития, имеет отягчающие обстоятельства».

Отмечается, что преступление в отношении супруга, бывшего супруга, другого члена семьи или близкого человека также имеет отягчающие обстоятельства.