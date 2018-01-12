Васильев: отсутствие фигуристов Савченко/Массо на ЧЕ ничего сильно не изменит

Немецкие фигуристы Алена Савченко/Брюно Массо были одними из претендентов на медали чемпионата Европы, но соревнования спортивных пар от их отсутствия не станут менее интересными, интрига, какой из российских дуэтов – Евгения Тарасова/Владимир Морозов или Ксения Столбова/Федор Климов, остается, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Олег Васильев.

Савченко/Массо, победители Финала Гран-при нынешнего сезона, в пятницу объявили, что не примут участие в чемпионате Европы в Москве, так как решили сосредоточиться на тренировках и подготовке к Олимпийским играм.

"Безусловно, интриги немного поубавилось, ведь Савченко/Массо были претендентами на медали. Но у нас и внутри страны соперников хватает. На чемпионате будет очень интересная борьба между Тарасовой/Морозовым и Столбовой/Климовым. Эта интрига никуда не делась, и наблюдать за этой борьбой как было интересно, так и будет. Просто не будет вмешательства другой пары, но интрига, кто лучше, интереснее и сильнее – Тарасова/Морозов или Столбова/Климов - все равно остается", - сказал Васильев по телефону.

"Поэтому я уверен, что чемпионат все равно будет интересным. Конечно, немецкая пара очень сильная, но ее отсутствие сильно ничего не изменит. Если наши пары сделают то, что они могут и умеют делать, в стопроцентном варианте, это так же интересно, как и выступление Савченко/Массо", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 15 по 21 января.