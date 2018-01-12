Васильев вечер (Щедрый вечер) 13 января 2018 года: что это за праздник и как его нужно отмечать, приметы и поверья этого дня, традиции, обряды, история. Ежегодно 13 января отмечается народный праздник Васильев вечер. Также его называют Васильева коляда, Щедрый вечер, Маланка или Меланка.

Васильев вечер приходится на канун Нового года по старому стилю. В этот праздник наши предки накрывали богатые столы, веселились.



Согласно истории, название праздника «Васильев вечер» идет от имени святого Василия Великого, который был архиепископом, писателем и богословом Кесарии Каппадокойской. Его память православная церковь чтит на следующий день после Щедрого вечера, то есть 14 января. Потому как умер Василий Великий 1 января 379 года. Основными заслугами при жизни Василия Великого стали изобретение иконостаса и написание проповедей.

Название «Маланка» идет от имени преподобной Мелании Римляныни. Именно ее 13 января вспоминает православная церковь.



Васильев или Щедрый вечер 13 января 2018 года – это большой праздник. А потому у него есть свои традиции празднования и обряды, которые в старину пользовались большой популярностью.

По традиции Васильев вечер нужно отмечать большими гуляниями. В этот праздник люди всегда ходили и продолжают ходить в гости друг к другу, приносят угощения, поздравляют родных и друзей. Поэтому вы можете организовать праздник в Васильев вечер 13 января 2018 года. Тем более что это будет субботний день.

Щедрый вечер 13 января 2018 года – это день когда можно и нужно читать молитвы. В народе верят, что в этот праздник Господь непременно услышит каждого. Люди молятся о здоровье, о счастье, о семейном благополучии.



Одной из главных традиций Щедрого вечера 13 января является колядование. И в старину, и в наше время молодежь собирается компаниями и отправляется колядовать (щедровать). Нарядившись в костюмы, они ходят по домам, поют песни, читают стихи, в которых прославляют хозяев дома и желают им процветания. В награду хозяева дают щедровальщикам (колядовщикам) угощение или деньги.



В старину в Васильев вечер 13 января во многих семьях проводили специальный обряд. Для этого в доме устанавливали обрядовый сноп. Который делали из колосьев урожая прошлого года. Этот сноп нужно было поставить в самом видном углу дома – красном углу. Этот сноп, который называли дидух, был символом хорошего урожая в наступившем году. В конце святочных праздников этот обрядовый сноп нужно было сжечь.

Традиционно в Васильев вечер 13 января 2018 года нужно накрыть щедрый стол. Ведь недаром праздник также именуют Щедрый вечер. По обычаю хозяйки всегда подавали к столу запеченную рыбу, жареного поросенка, свиной студень или холодец, пироги и пирожки с грибами и мясом, вареники. Также многие хозяйки готовят кутью. Это блюдо принято подавать на стол на многие церковные праздники, например, в Рождество и Рождественский Сочельник. Также женщины готовят различные сладости, леденцы, карамель, пекут пряники.

Не лишен праздник Васильев вечер 13 января 2018 года примет и поверий.

Так звездное небо в этот праздник сулит богатый урожай ягод.

В старину говорили, чтобы скот был здоров, а в семье были мир и согласие, нужно поставить на праздничный стол блюдо из свинины.



Чтобы весь наступивший 2018 год был удачным, Васильев вечер 13 января нужно встретить в новой красивой одежде пастельных тонов.

Хоть праздник и называется Щедрый вечер, но 13 января не нужно давать деньги в долг.



Если хозяйка к праздничному ужину приготовила вкусную кутью, то ее необходимо всю съесть. Если же угощение не получилось, то его нужно бросить в прорубь.

Васильев (Щедрый) вечер 13 января 2018 года выпадает на время Святок, когда очень популярны гадания. Поэтому желающие могут заглянуть в этот праздник в свое будущее.