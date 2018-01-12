Владимир Гройсман предложил привлечь к ответственности скандального депутата

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман ответил на вопрос, почему известный своим экстравагантным поведением Владимир Парасюк по сей день остается депутатом Верховной Рады. Премьер заявил, что с Парасюка необходимо лишить депутатской неприкосновенности и привлечь к ответственности.Об этом глава правительства высказался на сегодняшней встрече с ветеранами предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.Отметим, что в разное время Парасюк попадал на первые полосы информационных агентств благодаря неподобающим выходкам. Он нападал на сотрудниа СБУ, дрался с коллегами во время прямых эфиров на телевидении, нападал на журналистов, провоцировал разборки с полицейскими и многократно принимал самое активно участие в потасовках в зале Верховной Рады.Владимир Гройсман заметил, что снять неприкосновенность с Парасюка могут только депутаты."Если бы данный вопрос решало правительство, то он давно был бы решен", - добавил премьер.