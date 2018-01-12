Владимир Гройсман рассказал об успехах в борьбе с коррупцией в Украине

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман отметился весьма необычным высказыванием. По его мнению, уровень коррупции в Украине намеренно преувеличивается врагами, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.Об этом премьер рассказал в интервью грузинскому представительству всемирно известного издания Forbes.Гройсман заявил, что проблема коррупции является главным оружием недругов Украины. Глава правительства добавил, что периодически и сам сталкивается с коррупцией, однако ее масштабы в стране слишком преувеличивают.Господин премьер добавил, что в ряде сфер коррупция в Украине уже успешно побеждена. Впрочем, о каких сферах идет речь руководитель Кабмина не уточнил.