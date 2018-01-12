ВМС Украины: Украинские корабли в Крыму не являются «хламом»

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, оставшаяся в 2014 году в оккупированном Крыму, была отремонтирована.

Воронченко отметил: «На период аннексии Крыма из восьми боевых кораблей не на ходу был только один — большой десантный корабль „Константин Ольшанский“. Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был „хлам“, — это не соответствует действительности».

При этом он добавил, что в Крыму осталась береговая техника — два батальона БМП и столько же БТР, требующих ремонта на 15–20%.

Кроме того, там находились семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи, отметил командующий ВМС. В то же время вся авиатехника, которая была в эксплуатации, сейчас находится на материковой Украине.

Воронченко добавил, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать Украине технику из Крыма требует очень тщательного изучения, «чтобы мы не остались разменной картой в грязной кремлевской игре».