ВМС Украины: Вопрос о передаче Киеву военной техники требует изучения

Вопрос о передаче Украине военной техники из Крыма требует «тщательного изучения». Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

В эфире украинского телевидения Воронченко отметил важность того, чтобы украинская сторона не осталась «разменной картой» в данной вопросе. Он подчеркнул, что решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства страны.

Также командующий украинскими ВМС заявил, что в Крыму были восемь боевых кораблей, одному из которых требовался ремонт основных двигателей. Он отметил, что на полуострове также остались украинские БМП на два батальона и они якобы «практически готовы» к работе.

Воронченко сообщил, что в Крыму также были семь дивизионов артиллерии, два батальона БТР и четыре минометные батареи. По его словам, авиационная техника могла бы быть поднята.

В минувший четверг во время встречи с представителями СМИ российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику. Речь шла о военных кораблях, самолетах и бронетехнике, находящейся в плачевном состоянии.