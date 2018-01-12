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Волков: пытался в эстафете держаться за лидерами, но не получилось


Добавлено: 12 янв 2018 в 20:09, Категория: Спорт
Волков: пытался в эстафете держаться за лидерами, но не получилось
Олимпийский чемпион Сочи Алексей Волков признался, что ждал высоких скоростей на своем этапе мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, но не сумел удержаться за лидерами.

Мужская сборная России (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин) в пятницу завоевала бронзовые медали в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу одержала команда Норвегии, серебро выиграла сборная Франции.

Самые яркие фотографии с эстафеты

"Я настраивался на то, что сегодня будет очень высокий темп, начиная со второго круга, - сказал Волков журналистам. – Во-первых, у всех стран выступали сильнейшие составы. Во-вторых, если ты стреляешь "ноль" на первом рубеже, то сразу нужно взвинчивать темп. Он обычно вырастает у всех. В целом мне было комфортно. Единственное, что не удалось – удержаться за лидерами, начиная со второго круга, потом стало еще сложнее их догонять. Я пытался, но у меня не получилось".

Волков также объяснил, почему группа Андрея Крючкова, где помимо него тренируется Антон Шипулин, отказалась от высокогорного сбора в Мартелле.

"Когда составлялись планы на сезон, мы планировали, что вообще пропустим этап в Рупольдинге, - сказал он. – Но уже после двух первых этапов, где результаты оставляли желать лучшего, все поняли, что нужно что-то менять в подготовке и точно не стоит отказываться от стартов в Рупольдинге. Ребятам нужно как-то попадать в масс-старт на Олимпийских играх, нужно набирать рейтинговые очки, и в этом отношении пропускать какую-то из гонок – неоправданно высокий риск".

Олимпийский чемпион также заметил, что не слишком беспокоится относительно собственного участия в Играх-2018 в Пхенчхане. "Если рассматривать мою кандидатуру с точки зрения возможного участия в индивидуальной гонке и эстафете, я за себя уверен, - сказал Волков. – Если говорить об эстафетах, в Оберхофе, считаю, я пробежал свой этап просто шикарно. В Рупольдинге можно было бы выступить лучше. Я понимал, что готов на большее, но как получилось, так получилось".



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Добавлено: 12 янв 2018 в 20:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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