Войска ДНР приведены в боевую готовность; важное заявление Путина по Донбассу – хроника ДНР и ЛНР

Россия – Донбасс, последние новости сегодня – 12 января. Глава российского государства Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами ведущих изданий страны высказался по ситуации в Донбассе. Президент считает, что ситуация на территории востока Украины постепенно приобретает характер замороженного конфликта. Об этом передает издание «КП».

Владимир Путин обратил внимание на то, что никто не имеет в этом заинтересованности, в том числе и Россия. «Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», - сказал президент.

Он отметил, что Россию устроит полная, но не выборочная реализация Минска-2. К тому же существует вероятность, что после урегулирования ситуации в Донбассе, межгосударственные отношений между РФ и Украиной начнут налаживаться.

ДНР, последние новости сегодня – 12 января. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил журналистам о том, что вооруженные силы народной республики приведены в боевую готовность. По словам лидера ДНР, армия республики в состоянии отразить любую атаку и агрессию украинских войск. Он обратил внимание на непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР со стороны ВСУ.

По словам Захарченко, для украинских властей, развязавших конфликт в Донбассе, эта война станет «последней» в этом регионе.

«Для Киева она (война. – прим. ) станет последней, которую они смогут развязать на нашей территории», — отметил лидер ДНР.