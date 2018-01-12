ВСУ отреагировали на обвинения России в причастности к атаке на базу ВКС в Сирии

Министерство обороны Украины опровергает обвинения российского Генштаба о причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии.

Об этом украинским журналистам заявила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.

«Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», — сказала Кушнир.

Как ранее сообщала «Русская Весна», российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три — в пункт материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе. Российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

Вчера, 11 января, Генштаб вооруженных сил России обвинил Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии.

Так, начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил:

«Предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, который превосходит по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов».

По его словам, это вещество «не может быть изготовлена в кустарных условиях или изъято из других боеприпасов».

Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-производителя. Он также обратил внимание на используемые на беспилотниках боеприпасы.

«Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, оснащенные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый участвовавший в атаке беспилотник нёс 10 таких боеприпасов», — сказал Новиков.

По его словам, проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотники радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления.

«Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете», — сказал Новиков.

Он отметил, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в разных странах.

«Беспилотники, используемые боевиками для нанесения ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 6 января 2018 года, были применены впервые», — подчеркнул Новиков.