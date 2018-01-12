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» » WWF призвал Меркель остановить строительство "Северного потока — 2"

WWF призвал Меркель остановить строительство "Северного потока — 2"


Добавлено: 12 янв 2018 в 09:25, Категория: Политика
WWF призвал Меркель остановить строительство "Северного потока — 2"
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в письме, направленном экологами канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза (ХСС) Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии (СДПГ) Мартину Шульцу, пишет издание Der Tagesspiegel.

По мнению экологов, "Северный поток — 2" представляет собой климато-политический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".

Авторы письма, как отмечает издание, потребовали от политиков не только дистанцироваться от "Северного потока — 2", но и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода. Одновременно они готовы добиваться закрытия проекта через суд.

Ранее стало известно, что Берлин считает важным контроль за последствиями реализации проекта "Северный поток — 2", в том числе для Украины. "Мы в прошлом много говорили об этом, для нас всегда было важно, чтобы эта коммерческая активность для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, чтобы последствия ее были контролируемы, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана с этим коммерческим решением", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.


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Добавлено: 12 янв 2018 в 09:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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