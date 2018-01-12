Ярош- Путину: «Вам, кремлевские Орки, осталось недолго»

Нардеп Украины, лидер УДА Дмитрий Ярош отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма.

Так, на своей странице в соцсети Ярош написал: «Относительно предложения агрессора и оккупанта Путина по «возвращению кораблей и самолетов» …

Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный Восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. «Ядерная бита» вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР.

Вам, кремлевские Орки, осталось немного …

Поскольку за украинцами Правда, следовательно, с нами Бог!

Слава Нации! Смерть врагам!».

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