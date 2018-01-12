Ярош- Путину: «Вам, кремлевские Орки, осталось недолго»

Показать меню
Актуально
В Швейцарии лавина заблокировала популярный горнолыжный курорт - 16:08 В Швейцарии лавина заблокировала популярный горнолыжный курорт Активисты перекрыли три дороги на границе с Польшей - 16:08 Активисты перекрыли три дороги на границе с Польшей В Амурской области состоялось межведомственное антитеррористическое учение с - 16:14 В Амурской области состоялось межведомственное антитеррористическое учение с участием Центра госсанэпиднадзора Минобороны Матч звезд КХЛ в Астане пройдет при аншлаге, заявил президент "Барыса" - 16:21 Матч звезд КХЛ в Астане пройдет при аншлаге, заявил президент Тренер: хоккеистки команды Востока в Матче звезд будут "отмазываться" за Уфу - 16:21 Тренер: хоккеистки команды Востока в Матче звезд будут Новичок "Тосно" Скворцов хочет помочь клубу остаться в РФПЛ по итогам сезона - 16:21 Новичок Легкоатлеты Чалый и Рудакова подали заявки в IAAF на участие в международных - 16:21 Легкоатлеты Чалый и Рудакова подали заявки в IAAF на участие в международных стартах Хакеры: целями Макларена были отстранение РФ от ОИ и борьба за власть в спорте - 16:21 Хакеры: целями Макларена были отстранение РФ от ОИ и борьба за власть в спорте Путин встретится со школьниками и главами печатных СМИ - 16:22 Путин встретится со школьниками и главами печатных СМИ В Щецине часть советского монумента пойдет на металлолом - 16:28 В Щецине часть советского монумента пойдет на металлолом Гройсман: Украина может стать мировым брендом, которым мы будем гордиться - 16:28 Гройсман: Украина может стать мировым брендом, которым мы будем гордиться Протестующие перекрыли дороги к четырем КПП на западной границе - 16:28 Протестующие перекрыли дороги к четырем КПП на западной границе Путин рассказал, во сколько обойдется новый мост через Волгу в Твери - 16:29 Путин рассказал, во сколько обойдется новый мост через Волгу в Твери Путин пообещал уравнять МРОТ и прожиточный минимум к 1 мая - 16:29 Путин пообещал уравнять МРОТ и прожиточный минимум к 1 мая Президент РФ призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ - 16:29 Президент РФ призвал сохранить и усовершенствовать систему ЕГЭ В Госдуме предложили сменить адрес посольства США в РФ на Североамериканский - 16:29 В Госдуме предложили сменить адрес посольства США в РФ на Североамериканский тупик, дом 1 Путин посетил вагоностроительный завод в Твери - 16:29 Путин посетил вагоностроительный завод в Твери
» » Ярош- Путину: «Вам, кремлевские Орки, осталось недолго»

Ярош- Путину: «Вам, кремлевские Орки, осталось недолго»


Добавлено: 12 янв 2018 в 11:43, Категория: Украина

Нардеп Украины, лидер УДА Дмитрий Ярош отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма.

Так, на своей странице в соцсети Ярош написал: «Относительно предложения агрессора и оккупанта Путина по «возвращению кораблей и самолетов» …

Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный Восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. «Ядерная бита» вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР.

Вам, кремлевские Орки, осталось немного …

Поскольку за украинцами Правда, следовательно, с нами Бог!

Слава Нации! Смерть врагам!».


Фото:
Ярош- Путину: «Вам, кремлевские Орки, осталось недолго»


Материалы по теме:

Ярош прокомментировал заявление Путина о возвращении военной техники из Крыма
«Ми непереможні!»: Ярош пообещал вернуть Донбасс, Крым и Кубань
Дмитрий Ярош по-мужски отметил крестины внука (ФОТО)
Ярош: «Правый сектор» вернет Крым и мы успокоимся
Добавлено: 12 янв 2018 в 11:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Глюк'oZa продолжает соблазнять подписчиков откровенными кадрами

Глюк'oZa продолжает соблазнять подписчиков откровенными кадрами

Сергей Лазарев и Влад Топалов устроили дружеский обед

Сергей Лазарев и Влад Топалов устроили дружеский обед

Немецкому журналисту объяснили, как Россия

Немецкому журналисту объяснили, как Россия "боится" Германию - "Презираем!"

Сборная Уругвая во время ЧМ-2018 будет базироваться в Нижегородской области

Сборная Уругвая во время ЧМ-2018 будет базироваться в Нижегородской области

Загрузка...



Лента новостей
Бывший тренер ФК "Зенит" Александр Спиридон возглавил сборную Молдавии - 15:50 Бывший тренер ФК Сочи в феврале станет мировой столицей бокса - 15:50 Сочи в феврале станет мировой столицей боксаСтарый Новый год 2018 когда отмечать: вареники с предсказаниями - 15:48 Старый Новый год 2018 когда отмечать: вареники с предсказаниямиВ Кремле сделали неожиданное заявление о Украине - 15:44 В Кремле сделали неожиданное заявление о УкраинеВладимир Гройсман рассказал об успехах в борьбе с коррупцией в Украине - 15:43 Владимир Гройсман рассказал об успехах в борьбе с коррупцией в УкраинеРазруха и уныние: в Сети появились новые снимки оккупированной территории Донбасса (ФОТО) - 15:43 Разруха и уныние: в Сети появились новые снимки оккупированной территории Донбасса (ФОТО)16 января ВР может признать ОРДЛО территорией, оккупированной РФ - 15:36 16 января ВР может признать ОРДЛО территорией, оккупированной РФВ центре Одессы загорелся трамвай, есть пострадавшие - 15:36 В центре Одессы загорелся трамвай, есть пострадавшиеПотап в новом образе шокировал фанатов - 15:36 Потап в новом образе шокировал фанатовВ ВСУ готовят операторов для противотанковых комплексов Javelin - 15:36 В ВСУ готовят операторов для противотанковых комплексов JavelinЗа сутки боевики осуществили 9 обстрелов позиций ВСУ: карта АТО - 15:36 За сутки боевики осуществили 9 обстрелов позиций ВСУ: карта АТОСбили свой беспилотник и не смогли поделить контрабанду: «успехи» ВСУ за 6—12 января (ИНФОГРАФИКА) - 15:30 Сбили свой беспилотник и не смогли поделить контрабанду: «успехи» ВСУ за 6—12 января (ИНФОГРАФИКА)Мы ждали помощи США на Саур-Могиле, — генерал ВСУ (ВИДЕО) - 15:30 Мы ждали помощи США на Саур-Могиле, — генерал ВСУ (ВИДЕО)Уговорили: блок Меркель и партия СДПГ договорились о формировании правящей коалиции - 15:30 Уговорили: блок Меркель и партия СДПГ договорились о формировании правящей коалиции
Последние новости
Это Украина: в Полтаве украли колбасу и березовый сок, собранные для «атошников» (ФОТО) - 16:04 Это Украина: в Полтаве украли колбасу и березовый сок, собранные для «атошников» (ФОТО) Дума рассмотрит законопроект о явке призывников в военкомат без повестки - 16:01 Дума рассмотрит законопроект о явке призывников в военкомат без повестки Въехавшего в переход метро водителя обвинили в нарушении ПДД - 16:00 Въехавшего в переход метро водителя обвинили в нарушении ПДД Транспортная полиция опровергла прибытие на границу РФ «заминированного поезда» - 15:58 Транспортная полиция опровергла прибытие на границу РФ «заминированного поезда» В Черкассах? задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста - 15:58 В Черкассах? задержали подозреваемого в убийстве женщины-таксиста ГУР МОУ: Боевикам не выплатили жалование, чтобы они не уволились - 15:58 ГУР МОУ: Боевикам не выплатили жалование, чтобы они не уволились В «ДНР» назвали причину проблем с местным мобильным оператором «Феникс» - 15:58 В «ДНР» назвали причину проблем с местным мобильным оператором «Феникс» В Харькове задержан военный, угнавший автомобиль - 15:58 В Харькове задержан военный, угнавший автомобиль В Одессе сгорел трамвай - 15:57 В Одессе сгорел трамвай НБУ объяснил, почему инфляция в 2017-м превысила ожидаемую - 15:57 НБУ объяснил, почему инфляция в 2017-м превысила ожидаемую МГУ начал принимать на работу сотрудников антидопинговой лаборатории - ректор - 15:50 МГУ начал принимать на работу сотрудников антидопинговой лаборатории - ректор Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в английской премьер-лиге - 15:50 Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в английской премьер-лиге Теннисистка Анна Калинская вышла в финальный раунд квалификации Australian Open - 15:50 Теннисистка Анна Калинская вышла в финальный раунд квалификации Australian Open
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"